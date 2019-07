Vinti 500mila con il gratta e vinci: è questa la cifra stratosferica che un fortunato cliente della tabaccheria Borghi di via Fagnani è riuscito a portare a casa.

Vinti 500mila euro a Gerenzano

La fortuna ha baciato un cliente della ricevitoria Borghi di via Fagnani a Gerenzano che, acquistando un tagliando del nuovo gioco denominato “Il vincitore” (in distribuzione dal 9 maggio), ha speso 5 euro e ne ha portati a casa 500mila. Come comprensibile nel caso di vincite così importante, non si conosce il nome del fortunato, che non si è presentato in tabaccheria per reclamare la vittoria. Considerata però la tipica clientela del locale, in pieno centro, non è escluso che il vincitore dei 500mila euro sia proprio un gerenzanese.

TORNA ALLA HOME E LEGGI ALTRE NOTIZIE