Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 agosto i soccorritori sono intervenuti nove volte.

Violenta aggressione a danno di un 20enne

Alle 23.35 la Croce Rossa di Saronno è intervenuta a Solaro, in via Mazzini, per soccorrere un 20enne dopo un’aggressione. Il giovane è poi stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate. Un’altra aggressione si è verificata alle 3.45 a Magenta lungo la Strada Padana Est. Coinvolti un giovane di 38 anni e una ragazza di 36 che sono stati poi soccorsi dalla Croce Bianca di Magenta e trasportati all’ospedale magentino.

Diversi i malori

Alle 21.00, in un’azienda in via dell’industria a Busto Garolfo, un 52enne è stato colto da malore. Soccorso dalla Croce Rossa di Legnano è stato trasportato al nosocomio legnanese. A Magenta ci sono stati due casi di malore: il primo si è verificato alle 22.39 in via Crivelli e ha visto coinvolto un giovane di 29 anni soccorso dalla Croce Bianca di Magenta e trasportato all’ospedale cittadino, mentre i secondo è avvenuto poco dopo le 23.00 in via Milano dove un 33enne è stato trasportato al nosocomio magentino dalla Croce Bianca di Sedriano. L’ultimo malore si è verificato alle 23.10 in via Madonna a Corbetta dove un 55enne è stato soccorso dall’ambulanza di Arluno e trasportato all’ospedale di Magenta.

Scontro di gioco per un 24enne

Un 24enne è stato soccorso dalla SOS di Novate alle 22.3 nell’impianto sportivo di via Mameli a Bollate per uno scontro di gioco. Nulla di grave per il giovane che è stato trasportato al nosocomio Galeazzi di Milano per accertamenti.

Ferito un 43enne a Pogliano

A Pogliano, in piazza Tarantelli, intorno a mezzanotte e mezza un 43enne è stato soccorso dalla Croce Rossa di Lainate dopo essersi ferito. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Rho

Caduta al suolo per un giovane

Un giovane di 18 anni è stato soccorso alle 2.30 in via Volontario a Saronno dalla Croce Rossa di Saronno dopo essere caduto al suolo. Nulla di preoccupante per il maggiorenne che è stato comunque trasportato per accertamenti al nosocomio saronnese.

