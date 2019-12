Violento frontale a Saronno: conducente incastrato tra le lamiere

Erano da poco passate le 7 quando in viale Lombardia, poco prima dell’intersezione con via Grieg, un’Alfa 147 ed un Renault Kangoo si sono scontrate frontalmente. Dopo l’impatto una delle vetture è finita contro il guard rail. Tre le persone che sono rimaste coinvolte, una delle quali è rimasta incastrata tra le lamiere e grazie all’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Saronno è stato liberato. Sul posto anche la Croce Azzurra di Caronno Pertusella, la Croce d’Argento di Limbiate, la Croce Azzurra di Rovellasca e un’automedica. Il conducente dell’Alfa 147 è stato portato in codice rosso all’ospedale di Monza.

Lunghe code fino a Solaro e Caronno Pertusella

Sul posto anche la Polizia locale che ha chiudo il cavalcavia per permettere ai soccorritori di agire indisturbati e in sicurezza. Questa decisione ha creato disagi alla circolazione dato che si sono formate lunghe code fino a Solaro e Caronno Pertusella.