Violento scontro a Cairate, ferite anche due coppie di anziani. A Castellanza tre ragazzini, bevono troppo e finiscono in ospedale per intossicazione alcolica.

Violento scontro nel cuore della notte

Violento scontro tra due auto sulla Sp 19 a Cairate. Sei le persone coinvolte, due 25enni, e due coppie di anziani, le donne di 77 e 75 anni e gli uomini di 78 e 80 anni. Erano da poco scoccate le 4.30 quando le auto lungo il rettilineo si sono scontrate. Tre i mezzi del 118 allertati: la Cri di Varese e Gallarate e l’Sos di Carnago. I feriti, fortunatamente non in modo serio, sono stati smistati nei Pronto soccorso di Tradate, Castellanza e Busto. Spetta ora ai carabinieri della compagnia di Busto stabilire le cause e la dinamica dei fatti.

Sirene a Malnate

Circa alla stessa ora del violento scontro (alle 4.30) ma a Malnate, per un evento violento i carabinieri e l’ambulanza intervenivano in via G. Rossa. In Pronto soccorso a Varese è finito, in codice verde, un ragazzo di 22 anni.

Ciclista investito

Questa mattinata, poco dopo le 8, in via Marconi a Limbiate è stato investito un ciclista di 21 anni. Tanto spavento, ma fortunatamente nulla di grave per il ragazzo soccorso dal personale del 118 e condotto al Ps per accertamenti.

Abuso di alcol

La movida del sabato sera ha giocato brutti scherzi ad una compagnia di adolescenti. A Castellanza, a distanza di due ore, il personale del 118 è stato chiamato a soccorrere in via Gerenzano prima una coppia di 19 e 15 anni, visitati all’ospedale cittadino, e dopo l’una di notte anche l’amica di 18 anni portata invece al Ps di Busto sempre intossicazione etilica.