Violento scontro sulla strada provinciale 19 a Gorla Minore.

Violento scontro tra due auto

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 e ha visto coinvolti due mezzi: un suv Renault Kadjar e una Renault Scénic vecchio modello. L’impatto è stato violentissimo, tanto che la parte anteriore di quest’ultima, finita contro un cartello stradale, si è completamente accartocciata. Il Kadjar invece è stato proiettato a parecchi metri di distanza. Nello schianto è rimasto coinvolto anche un terzo mezzo, un Citroen C3 Picasso.

L’arrivo dei soccorsi in codice giallo

Sul posto è intervenuta in codice giallo un’ambulanza della Croce rossa di Varese, per soccorrere il conducente 64enne della Scénic. Fortunatamente le condizioni dell’automobilista si sono rivelate meno preoccupanti del previsto e l’intervento si è concluso in codice verde.

