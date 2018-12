Violenza sessuale Saronno, Forza Italia: “Fatto episodico, città sicura”

Violenza sessuale su una 16enne a Saronno, ecco chi è il giovane fermato

Violenza in stazione a Saronno Sud: spunta un’altra vittima

Come su La Settimana di Saronno in edicola da venerdì 21 dicembre, c’è un’altra ragazza che ha raccontato di essere stata vittima di un abuso sempre da parte di Domenico Zamattia Casalino. La violenza risale al 2016. Lei vuole rimanere anonima, ma ha voluto raccontare la sua vicenda. La giovane nel 2016 abitava a Gerenzano da un’amica. Al momento dei fatti aveva 21 anni e aveva conosciuto Domenico tramite Facebook. Più aveva chiesto alla ragazza di incontrarlo in stazione ma lei non aveva mai avuto il coraggio. A settembre l’incontro. La violenza è avvenuta in un parco a pochi passi dagli amici che non sono intervenuti in suo soccorso. Il giorno dopo la ragazza ha deciso di parlare con l’amica che però non ha creduto alle sue parole.

“Ero sola, impaurita e bullizzata. Una settimana dopo mi sono trasferita in un’altra regione dove vivo tuttora con il mio compagno al quale solo di recente ho avuto il coraggio di raccontare questa storia” ha raccontato la ragazza alle telecamere di “Chi l’ha visto?”. “Per quasi due anni di quel ragazzo non ha saputo più nulla, finché pochi mesi l’ha contatta sul nuovo account.