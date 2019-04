Violenza sessuale: un tunisino di 27 anni, latitante da oltre un anno e mezzo, è stato arrestato questa mattina, sabato 6 aprile, nei boschi tra Solaro e Cesate dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Busto Arsizio.

Violenza sessuale e non solo

Su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti contro l’ex compagna di 22 anni, procurata interruzione di gravidanza, violenza sessuale pluriaggravata.

I fatti risalgono al periodo tra il 2015 e il 2017. Il giovane era convinto che la vittima volesse sottrargli della droga. Il tutto era maturato in un contesto di indigenza e tossicodipendenza da parte di entrambi. La giovane, alla fine, era riuscita a scappare e a trovare rifugio nell’abitazione di un familiare.

Dopo un lungo lavoro di indagine, i poliziotti sono riusciti a fermare il tunisino nei boschi dove avveniva lo spaccio. Alla vista delle forze dell’ordine, ha cercato invano di scappare in bicicletta. Nel corso della stessa operazione è stato arrestato anche un marocchino trovato in possesso di 6 dosi e di 550 euro in contanti.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE