Trovata ieri la carcassa di un vitello morto al nodo idraulico del canale scolmatore di Vighignolo.

Vitello morto, intervengono la Polizia e i Vigili del Fuoco

Un vitello morto, non ancora in decomposizione, tra le acque del canale scolmatore in via Trento e Trieste. Sul posto ieri, intorno alle 14.20, gli uomini della Polizia locale intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino. Gli agenti hanno subito contattato il medico veterinario dell’Ats, che ha escluso la presenza di un rischio igienico-sanitario anche nel caso si fosse aspettato qualche giorno per la rimozione.

Oggi l’intervento

Il medico dell’Ats ha fornito anche il contatto dell’azienda che si occupa dello smaltimento delle carcasse di grossi animali. Azienda che però ha risposto, dato l’orario, che non sarebbe intervenuta prima di lunedì e così anche i Vigili del Fuoco che senza gli addetti dell’azienda non avrebbero potuto fare nulla. La rimozione è stata anticipata ad oggi, su pressione della Polizia locale. “Il recupero – fanno intanto sapere dal comando – é a carico della società che gestisce il canale scolmatorie (Aipo, Agenzia Interregionale per il Fiume Po). Noi collaboriamo come Polizia per cercare di recuperare al più presto la carcassa ed evitare uno spettacolo triste”.

Le foto:

