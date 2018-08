Il Comune di Castano Primo aderisce al lutto nazionale proclamato per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova.

Vittime di Genova, Castano in lutto

La Bandiera nazionale, quella regionale e quella europea sventolano a mezz’asta a Castano Primo nella giornata di lutto in ricordo delle vittime del Ponte Morandi a Genova. La Polizia locale di Castano Primo ha provveduto ad inizio del turno mattutino a porre a mezz’asta le bandiere sulla facciata del Comando e quella Nazionale posta sul pennone bandiera fronte l’Ufficio di Piazza Mazzini, come altresì dettato su tutte le sedi pubbliche.

Il lutto nazionale è stato indetto in occasione dei Funerali di Stato per la tragedia che ha provocato ad oggi più di 40 morti.

