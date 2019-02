La giunta di Saronno vuole riqualificare via Roma

La marcia di 300 cittadini

Al grido di “Vogliamo gli alberi”, sono stati i bambini ad aprire la camminata lungo via Roma. La via che la Giunta Fagioli vuole riqualificare. Il progetto prevede l’abbattimento dei 60 storici bagolari. Proprio per questo un gruppo di cittadini in modo spontaneo ha organizzato una camminata svoltasi oggi pomeriggio.

Confermato dal sindaco il taglio delle piante

Martedì scorso il sindaco Alessandro Fagioli ha confermato il taglio di tutte e 60 le piante. Saranno sostituite con dei carpini di dieci anni. Ma si dovrà attendere ottobre. L’intenzione del Comune è di riqualificare il tratto di via Roma compreso tra le vie Guaragna e Manzoni. I vecchi bagolari con le loro radici hanno fatto sollevate il marciapiedi e da anni, come ha più volte ricordato il sindaco, serve un intervento risolutivo.

Marciapiedi pericoloso per colpa delle radici

Quando sono stati tagliati i primi nove alberi gli attivisti di Ambiente Saronno onlus si erano subito mobilitati per salvare gli altri alberi. Il sindaco Alessandro Fagioli ha subito sottolineato che la via sarà riqualificata per risolvere il problema dei marciapiedi pericolosi a causa delle radici. Secondo Ambiente Saronno si poteva intervenire salvando gli alberi.