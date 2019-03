Voragine in strada nella strada tra via Sabatino con l’intersezione con via Candia.

Voragine in strada a Parabiago

A Parabiago nella mattina di oggi, venerdì 8 marzo, si è registrato un cedimento della sede stradale. Una voragine infatti si è aperta nella strada tra via Sabatino con l’intersezione con via Candia. Subito è intervenuta la Polizia locale per far fronte a questo genere di emergenza. Sono in corso i dovuti accertamenti su quanto è successo.