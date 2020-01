Era convinto di chattare con la compagna, invece scriveva a una vigilessa

Voleva farla finita ma ha sbagliato a mandare un Whats App. Invece di inviarlo alla compagna, per un errore, l’ha mandato a una vigilessa in servizio a Rho ed è stato salvato prima che si buttasse sotto al treno. E’ successo ieri pomeriggio, martedì 28 gennaio a Rho. L’uomo che minacciava di suicidarsi a causa di problemi familiari, con l’intento di buttarsi sotto un treno. inviava i messaggi tramite l’applicazione Whats App con la convinzione che fossero indirizzati alla donna con cui aveva una relazione.

Intercettato tramite le celle telefoniche

Mentre l’agente ha cercato di avere maggiori informazioni, è subito scattata la procedura collegata al sistema di prevenzione; sono state infatti allertate anche le altre Forze dell’Ordine. La polizia Locale del nucleo investigativo dopo aver identificato e aver associato il nome al volto della persona, ha proceduto all’intercettazione dell’intestatario del cellulare e la sua posizione tramite le celle telefoniche.

Vicino ai binari, a un passo dalla fine

L’uomo si trovava in effetti nella Stazione di Rho vicino ai binari, pronto per il passo fatale; dal riconoscimento visivo le pattuglie della polizia Locale lo hanno potuto fermare e accompagnare in ospedale, dove è rimasto per gli accertamenti sanitari del caso.