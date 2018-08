Il Veneto continua ad essere colpito dalla febbre West Nile o del Nilo occidentale e arrivano a quota cinque i decessi. E ora il virus è arrivato anche in Lombardia.

La conta degli infettati

Sono 105 i casi confermati in Veneto dei quali 34 evoluti nella forma neuroinvasiva, con 5 decessi, tutti avvenuti in persone anziane o con gravi patologie pregresse. In questi giorni due casi sono stati registrati a nord ovest di Milano più precisamente a Rho e Pregnana Milanese.

A Pregnana e Rho

Ats Città Metropolitana conferma due casi a Rho e Pregnana Milanese, che hanno avviato la disinfestazione delle zanzare sul territorio comunale.

Negli ospedali non si registrano ricoveri, ma la malattia è pericolosa solo per i soggetti deboli, nell’80% delle casistiche infatti non dà sintomi particolari e nell’altro 20% si traduce in una normale febbre.

Estate record

Il virus ha avuto un estate record a causa dei contagi in Veneto e, in seconda battuta, in Emilia Romagna. Basti pensare che lo scorso anno i casi registrati erano stati quattro.

In Europa sono stati infettate 273 persone, di cui 123 in Italia e 126 in Serbia.

West Nile, cos’è?

E’ un virus che viene trasmesso dopo la puntura delle zanzare appartenenti al genere Culex.

Possono essere infettati anche gli animali e la maggior parte delle infezioni nell’uomo decorre in modo asintomatico. Ma circa il il 20% dei soggetti sviluppa una malattia sistema febbrile (febbre di West Nile).

In una percentuale ridotta dei casi la malattia si manifesta con una malattia a carattere neuro-invasivo quale l’encefalite.

Prevenzione in Veneto

In Veneto sono in atto diverse attività di prevenzione, come ha spiegato l’assessore alla Sanità del Veneto, l’assessore Luca Coletto: