Wikipedia Italia torna visibile. L’enciclopedia online, nata e gestita nel cuore della Brianza (Arcore), da oggi è nuovamente consultabile. Le nuove regole sul diritto d’autore sono state respinte da un voto della plenaria del Parlamento Europeo. Se ne parla a settembre.

Wikipedia Italia è tornata visibile

La versione italiana di Wikipedia è tornata consultabile, dopo i due giorni di oscuramento decisi dallo staff per protesta contro la direttiva sul copyright in approvazione al Parlamento europeo. Ebbene Wikipedia è tornata visibile intorno a mezzogiorno, più o meno negli stessi minuti in cui le nuove regole sono state respinte da un voto della plenaria del Parlamento Europeo, in corso a Strasburgo.

Al momento sembra probabile che le nuove regole torneranno ad essere esaminate e modificate a settembre, dopo la pausa estiva.

La vicenda

Wikipedia Italia, lo ricordiamo, aveva deciso di oscurare le proprie pagine il 3 luglio, pubblicando sul proprio portale un banner dove informava gli utenti delle nuove norme in corso d’approvazione sul diritto d’autore. Norme, considerate dallo staff italiano come una “minaccia alla libertà online e un ostacolo per l’accesso alla Rete”.

