Si è tenuta stamattina la camminata “6000 Passi di Salute – Muoviti, muoviti!” organizzata dalla onlus Alomar.

6000 Passi di Salute nel Parco Alto Milanese

Tanti, stamattina, al via della quinta edizione dell’iniziativa promossa dalla sezione cittadina della onlus Alomar (Associazione lombarda malati reumatici) in collaborazione con i Gruppi di cammino di Legnano. La manifestazione ha avuto il via alle 10.30 dal centro sociale Pertini di via dei Salici e si è svolta lungo circa 4 chilometri sui sentieri ciclopedonali del Parco Alto Milanese.

Una passeggiata contro le malattie reumatiche

Lo scopo dell’evento, oltre a far conoscere l’attività di Alomar sul territorio, è quello di sensibilizzare all’attività fisica in generale e al camminare in particolare perché può essere una prevenzione per alcune patologie reumatiche e articolari. Per questo a precedere la camminata una conferenza medica per la promozione dell’Attività Fisica Adattata e sui benefici dell’attività motoria.

