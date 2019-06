A giugno accendi la vita: una due giorni di musica, sport e divertimenti per ricordare Eleonora Cocchia, la 17enne scomparsa nel 2017 per una rara forma tumorale. L’associazione Vivere a colori ha organizzato due grandi eventi per sostenere la ricerca oncologica.

A giugno accendi la vita: secondo trofeo Eleonora Cocchia gara podistica città di Tradate con la campionessa Pellegrini e Ferrari di Radio Deey.

Sabato concerto dei Pink Sonic

Quest’anno la manifestazione sarà sviluppata su due giorni sul piazzale del mercato di Tradate. Sabato sera un grandissimo concerto dal vivo gratuito dei Pink Sonic (la più grande cover band ufficiale europea dei Pink Floyd), e domenica mattina con la gara podistica non competitiva di 10 km (circuito con km certificati) e una camminata ludico motoria di 5 km aperta a tutti.

La manifestazione gode del Patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Varese, della città di Tradate e di Avis.

Musica e food questa sera

Durante la due giorni, sarà operativa un’area food con l’associazione «Grigliare duro» che proporrà le loro mitiche salamelle e grazie alla collaborazione di Carlsberg si potranno gustare delle ottime birre alla spina.

Domenica trofeo dedicato a Eleonora Cocchia

La manifestazione podistica e camminata ludico- motoria prenderà il via da piazza mercato alle 9.30 e si snoderà su due percorsi di 5 e 10 chilometri.

Tanti ospiti tra cui Pellegrini e Ferrari

I due momenti vedranno la presenza di Thomas Incontri che sarà il presentatore delle due giornate e ci saranno tanti ospiti a segnare l’importanza di questo evento: Roberto Ferrari di Radio Deejay, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, la bellissima Rosella Di Pierro, le ragazze della Omnia Vincit Twirling di Tradate.

Tex, il rapper guerriero di Malnate

Sabato sera sul palco anche Tex, Matteo Mignemi di 21 anni di Malnate. “Nel mio rapper canto tutte le situazioni che ho passato e che mi piacerebbe vivere, le racconto attraverso la musica. Canto da 7 anni e nella mia piccola carriera da solita cerco di trasmettere ai giovani la mia musica infondendo cose positive. Io sono un guerriero come Eleonora e voglio lottare anche con la musica”.

Vivere a colori

L’associazione Eleonora Cocchia Vivere a Colori Onlus, nasce a Tradate a gennaio 2018 per volontà di Nadia e Luca Cocchia, per tenere viva la memoria di Eleonora, mancata lo scorso novembre 2017 a soli 17 anni, per un tumore pediatrico raro. L’associazione ha come finalità prevista dal proprio statuto l’organizzazione di eventi atti a sostenere il sociale e la solidarietà civica, si propone di promuovere e realizzare ogni tipo di iniziativa per far conoscere, diffondere, potenziare e valorizzare i propri scopi ed essenzialmente la ricerca e la prevenzione nel campo delle malattie oncologiche e specificamente al DIPG (diffuse intrinsic pontine glioma).

A favore della ricerca oncologica

Tutti i proventi della manifestazione saranno destinati unicamente a sostenere l’attività di ricerca dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano, Struttura Complessa di Pediatria Oncologica.