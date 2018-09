Grande partecipazione stamattina, sabato, alla camminata “A piccoli passi” organizzata dalla cooperativa L’Arca col Comune.

“A piccoli passi” da via Oslavia in piazza

La banda musicale, la “scorta” dei mezzi del VespaClub “Il nido delle Vespe” e tantissimi palloncini colorati. Successo stamattina per la passeggiata che da via Oslavia ha portato i ragazzi, gli educatori e le famiglie de L’Arca, insieme a tanti cittadini, da via Oslavia a piazza Mazzini. Apertura del primo sabato dedicato alle associazioni del sociale, che ha avuto il culmine davanti al Municipio con il lancio dei palloncini, un rinfresco insieme alla Pro Loco e una mostra in collaborazione con le scuole sull’accoglienza dei bambini disabili.

Il servizio e le foto su La Settimana di Saronno di venerdì 28 settembre.