E’ un weekend prenatalizio davvero emozionante quello che si sta vivendo a Turate.

A Turate è già Natale: il concerto di banda e coro

Venerdì, alle 21, nella chiesa parrocchiale, si è svolto il tradizionale concerto natalizio del Corpo musicale Santa Cecilia e del coro «Su Ali d’Aquila». Il maestro Emanuele Morazzoni e la direttrice del coro Bianca Marina Di Luca Cardillo con i loro artisti hanno regalato al paese una serata di grande talento ed emozione. Applausi e standing ovation hanno accompagnato il termine del concerto delle due realtà musicali cittadine che hanno contribuito a far percepire al meglio l’autentico spirito natalizio.

A Turate è già Natale con il villaggio a Palazzo Pollini

Oggi, domenica, invece il municipio si è trasformato nel «Villaggio di Babbo Natale» e il divertimento durerà fino alle 18. Non mancano attività e laboratori per adulti e piccini e l’intervento musicale della banda e del coro parrocchiale. Tra le iniziative che regaleranno un sorriso ai più piccoli vi sono «Cioccolandia», per la decorazione delle tavolette di cioccolato, e «Pianta la pianta», per decorare un vaso in terracotta in cui piantare un piccolo pino da curare e da far crescere. Babbo Natale sarà poi ovviamente presente per l’intera giornata per ascoltare i desideri dei bambini e per posare con loro in una fotografia ricordo.

TORNA ALLA HOME E LEGGI ALTRE NOTIZIE