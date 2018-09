Una Grande Festa della Patrona di Abbiategrasso di Santa Rosa da Lima

Due culture unite ad Abbiategrasso per Santa Rosa da Lima

Sabato 1° Settembre alle ore 17, in Piazza Marconi, il ritrovo delle autorità locali, organizzatori e invitati d’onore

alla Festa della Santa Rosa da Lima. Ad uno ad uno sono arrivati Cesare Nai, sindaco di Abbiategrasso; Roberto Albetti, vicesindaco e assessore; Vidal Silva, consigliere del Municipio 4 di Milano e membro della Commissione Educazione, Sport e Tempo Libero; Vittorio Malvezzi, Presidente della Pro Loco di Abbiategrasso; Julio Araya Toro, scrittore, storico cileno e Duca di Abbiategrasso; Giancarlo Melles, rappresentante della Pro Loco presso il gruppo promotore della commemorazione della Santa Patrona e Isabel Solorzano, coordinatrice e responsabile del gruppo promotore della manifestazione. Tutti insieme si sono diretti presso la Basilica di Santa Maria Nuova dove ad

attenderli c’era Monsignor Innocente Binda per dare inizio alla celebrazione della Santa Messa: quattro sacerdoti per la cerimonia in lingua italiana e spagnola, rispettivamente don Giancarlo, don Alessandro, don Samsung e don Innocente.