Sabato 22 settembre torna l’atteso appuntamento con “Abbiategrasso Sport Show: dove, come e quando fare sport in città”, evento promosso dall’Assessorato allo Sport e dalle associazioni sportive del Comune di Abbiategrasso che anche quest’anno vanta il patrocinio del CONI, delegazione CONI Milano.

Abbiategrasso Sport Show anima il centro cittadino

Per l’intero pomeriggio di sabato quindi, dalle ore 15 alle 19, nelle aree adiacenti il Castello ci sarà un momento promozionale sportivo che vedrà protagoniste le società sportive abbiatensi, per dare loro la possibilità di farsi conoscere attraverso i gazebo e i punti informativi allestiti.

Un’occasione importante, una vetrina, per far conoscere le opportunità di fare sport presenti sul territorio, sia per chi decide di riprendere un’attività sportiva abitualmente svolta, sia per intraprenderne una nuova all’insegna del “tenersi in forma” e non solo.

L’intervento dell’assessore

“La stagione sportiva 2018/2019 riparte quindi all’insegna dell’impegno e dell’ampia scelta di attività proposte dalle associazioni del territorio”, afferma l’Assessore allo Sport, Beatrice Poggi,”un momento nel quale il mondo sportivo abbiatense si apre alla città e presenta le proprie attività, sia con dimostrazioni pratiche che con la possibilità di contatti diretti presso i punti informativi della singole società aderenti. Un sentito ringraziamento va alle tante associazioni sportive che con passione ed entusiasmo collaborano per la buona riuscita dell’evento e all’AVIS che anche quest’anno supporta l’iniziativa”.

La giornata sportiva sarà comunque l’occasione per grandi e piccini di passare un intero pomeriggio all’insegna dello svago e del divertimento, poiché lo spazio attorno al castello sarà animato anche da dimostrazioni a cura di atleti delle varie discipline che in passato hanno sempre riscosso un grande interesse.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 29 settembre.