Cicloescursione domenica con Abbiateinbici per partecipare alla festa del riso

Tra le risaie con Abbiateinbici

Abbiateinbici invita soci e amici alla cicloescursione di domenica 2 settembre per partecipare alla festa del riso Artiglio. Da Abbiategrasso a Vigevano in treno e poi pedalando tra le risaie per Casone della Baita, case Nuove, Gravellona Lomellina, Vignarello,Terdobbiate, Nibbiola, e infine Vespolate, dove alla Cascina Fornace verrà degustata una specialità della azienda agricola Rizzotti: il riso Artiglio. Si tratta di una varietà di nuovissima creazione caratterizzata da un chicco estremamente sottile, che richiede solo 8-10 minuti di cottura. Non scuoce, i chicchi rimangono separati, ed è particolarmente adatto a insalate di riso, contorni e risotti con il pesce. Durante il pranzo intrattenimento musicale e possibilità di danze sull’aia. Nel pomeriggio arrivo a Mortara e da lì rientro in treno ad Abbiategrasso.