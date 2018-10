Aero Club Milano, in stretta sinergia con Banco Desio, ha aperto le porte al pubblico per dare un assaggio della carriera aeronautica.

Il programma

Gli appuntamenti della giornata aperta si sono svolti all’interno dell’hangar, dove il giornalista nonché pilota, Ing. Sergio Barlocchetti, ha impartito lezioni sulle componenti base di un aeroplano. Altri invece nelle aule di lezione, dove si sono svolte altre attività tra cui un’illustrazione del percorso per entrare in compagnia aerea a cura dei piloti di Air Dolomiti e una testimonianza diretta di tre piloti di linea formati proprio dalla scuola di Aero Club Milano.

Esperienza

L’Amministratore del comitato esecutivo di Banco Desio Paolo Gavazzi si è dimostrato un abile pilota. Gavazzi ha infatti compiuto un volo dimostrativo ad alta velocità e adrenalina. “Quella per il volo – ha spiegato- è una mia vocazione. Mi sono iscritto a questo Aero Club nel 1966 per la prima volta. Volo molto spesso. Sul mio libretto di volo ho infatti registrato circa 2300 ore e non sono neanche tutte perché alcuni voletti non li registro nemmeno. Sono stato un po’ dappertutto tra Europa, Medio Oriente ed Africa con il mio aeroplanetto”.