Torna per la seconda edizione la fiera Agricolae! a Venegono Inferiore.

Fattoria in centro per Agricolae!

Appuntamento domenica 12 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 nell’area della tensostruttura di via Menotti e all’interno del parco di Villa Molina con Agricolae!. Come per la prima edizione dell’anno scorso, per tutta la giornata saranno allestiti banchi di esposizione e vendita di prodotti locali con SlowFood Varese, il Consorzio della Formaggella del Luinese, e il Mercato della Terra del Piambello, fiori e piante da orto e giardino, coinvolgendo produttori, agricoltori e allevatori. E dalle 12, apertura dello stand gastronomico.

Attrazioni per tutti

La fiera è rivolta a tutti, in particolare i bambini avranno l’opportunità di imparare ad amare gli animali. Numerose le attrazioni previste: Spettacolo equestre a cura dell’Az. Agricola Cassina Piatta di Mesenzana, il Mondo dei Rapaci diurni e notturni presentati dai Falconieri della Torre, giro pony, mostra di animali da cortile con mucche, capre, asini, conigli, prova di mungitura manuale della Mucca Mascotte e della Capretta Camoscetta, esposizione del Piccolo Museo Agricolo del territorio, laboratori pratici con operazioni di sgranatura e molitura della farina con preparazione dell’impasto finale, il mondo delle API, tosatura della pecora, laboratori di coniglicoltura e Mostra “Il Trattore d’epoca”.

