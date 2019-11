Al Circolo Galileo Vercesi arriva Musica Invisibile, una serata ricchissima di contenuti dedicati alle arti.

Sabato 9 Novembre al Circolo Galileo andrà in scena una serata in collaborazione con Città Invisibili, associazione culturale di San Giorgio su Legnano il cui obiettivo è quello di arricchire l’offerta culturale e artistica del nostro territorio. Come sempre l’ingresso al Circolo Galileo Vercesi sarà gratuito.

Una serata ricchissima di contenuti tutti dedicati alle arti

Come in tutti gli appuntamenti firmati SMAG!, non mancherà la musica: questo sabato sul palco del Circolo Galileo ci saranno i Rimmel, un duo acustico di Milano che propone tutto il meglio della musica 70s, 80s e 90s riarrangiato in versione acustica dando una nuova e bellissima veste a quelle canzoni che tutti abbiamo amato

Per tutta la durata dell’evento potrete passeggiare tra le bancarelle dell’Area Market dell’Ingegno, una piccola e curatissima area market in cui piccoli artigiani dell’ingegno mostreranno e proporranno al pubblico i loro bellissimi lavori

Ci sarà poi anche un Paint Corner, cioè un punto disegno dove dare libero sfogo alla vostra creatività!

Buona Musica, Area Market dell’Ingegno, il Paint Corner e tante altre sorprese: sarà una notte magica!

