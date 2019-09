Al Distric Festival l’ultima tappa del tour dei Finley

Al Distric Festival l’ultima tappa del tour dei Finley

Sabato 21 settembre i Finley suoneranno sul palco del District Festival 2019. Sarà l’ultima data del loro tour estivo attraverso l’Italia con oltre 50 concerti e l’uscita di un nuovo album We Are Finley, una raccolta dei migliori brani registrati dal vivo, fuori dal 17 Maggio. Come chiudere meglio se non a casa loro?! Il tour è organizzato da Barley Arts (www.barleyarts.com) e Radio R101 è la radio ufficiale.

L’ingresso è gratuito.

Chi sono i Finley

I Finley sono un gruppo rock italiano fondato nel 2002 a Legnano. La band, formata da Pedro (voce), Ka (chitarra), Dani (batteria) e Ivan (basso), ha all’attivo sei album, numerosi premi, tra cui i due prestigiosi Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards e una benemerenza civica conferita dal sindaco di Legnano per aver fatto conoscere il nome della città nel mondo, per il loro impegno e il contributo al progresso civile e morale al servizio della collettività.

