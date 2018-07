Dal 20 al 22 luglio e dal 27 al 29 nella settimana successiva, oltre 30.000 Testimoni di Geova si ritroveranno al Mediolanum Forum di Assago per il loro consueto meeting estivo. Il tema di quest’anno sarà “Sii coraggioso!”. Per ciascun evento, la struttura

accoglierà circa 15.000 delegati al giorno, provenienti dal Milanese, da tutte le province lombarde, dalla provincia di Parma e dalla vicina Svizzera italiana. L’ingresso è libero.

Il programma

L’evento si svolgerà il venerdì e il sabato dalle 9,30 alle 16,50 e la domenica dalle 9,30 alle 15,50. Sono previsti discorsi, interviste, brevi video e un dramma audio. Contenuti multimedial metteranno in risalto cosa si può imparare sul coraggio dall’esempio di persone comuni e perfino dal mondo animale o dalla natura. L’ultimo giorno del congresso sarà presentato il film “Giona. Una storia sul coraggio e la misericordia”. Sabato mattina si terrà la cerimonia del battesimo. Nelle tre settimane che lo precedono, i Testimoni di Geova saranno impegnati in una speciale campagna per invitare altri ad assistere al loro raduno. Si può scaricare l’intero programma del congresso e il trailer del film dal sito https://www.jw.org/it/testimoni-di-geova/congressi/film-giona-trailer/

Perché partecipare