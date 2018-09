Ieri sera, venerdì 14 settembre, si è tenuta la prima serata della “Festa della Famiglia”.

Al via la prima edizione della “Festa della Famiglia”

Il Comune di Magenta, attraverso l’Assessorato alle Politiche per la Famiglia guidato da Rocco Morabito, ha organizzato la prima edizione della Festa della Famiglia, in programma dal 14 al 16 settembre in Tensostruttura e in Casa Giacobbe. Tanti appuntamenti per bambini e adulti per condividere insieme un importante momento di festa. Grande successo nella prima serata con i Matia Bazar. Hanno allietato la serata con il meglio del loro repertorio. Presenti l’Assessore Morabito, l’Assessore Aloi, il sindaco e le Autorità.

Le parole dell’Assessore Morabito

“La Festa della Famiglia è un’occasione di incontro e di svago per allacciare nuove amicizie e favorire la relazione tra famiglie, confrontandosi insieme. Un particolare ringraziamento alle tante realtà magentine, che accompagnano costantemente le famiglie con le loro attività abituali e che, con il loro entusiasmo e la grande disponibilità, contribuiscono alla crescita della nostra Comunità rendendo possibili momenti straordinari come questo”.

Ecco il programma