Alimentazione e Sport: l’evento

L’Officina Rancilio 1926 ha organizzato per mercoledì 14 novembre alle 21 una serata alla sede del museo a Parabiago, in via Galeazzi 22. Tema dell’incontro e del dibattito sarà l’attività fisica in correlazione con il cibo e il mangiare bene.

Gli ospiti

Durante la serata prenderanno parola Ugo Monsellato, medico sportivo e medico fiduciario della Federazione Ciclistica Italiana, Elena Casiragi, docente di Metodologia dell’Allenamento all’Università di Pavia – specialista di Nutrizione e Integrazione dello Sport – Equipe Enervit, Roberto Damiani, direttore sportivo Team Cofidis – ciclismo professionisti e Danilo Goffi, atleta e specialista nella disciplina della maratona. La serata verrà moderata dal giornalista sportivo ed ex ciclista professionista su strada e Mtb, Danilio Gioia.

