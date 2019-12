Si rinnovano le tradizioni: lunedì 23 dicembre in Truffini il concerto “Andante con moto” del corpo bandistico tradatese dedicato ai club “a due ruote”.

“Andante con moto” concerto natalizio

Anche quest’anno si rinnova a Tradate l’appuntamento dell’antivigilia di Natale con il Corpo Musicale Città di Tradate nella cornice offerta dal salone di Villa Truffini, alle 21. I musicanti, sapientemente diretti dal maestro Elisa Ghezzo, proporranno un concerto “Andante con moto” che partirà da temi natalizi ma che poterà il pubblico fino a terre lontane.

Concerto dedicato ai club motociclistici

Come da tradizione il concerto vedrà la partecipazione di alcune associazioni del territorio, in particolare quest’anno saranno ospiti : Moto Club Tradate”, “Moto Club Abbiate Guazzone”, “Vespa Club Tradate – Il Nido Delle Vespe”, “Moto Club Amatori Moto Frera” e “Museo della Motocicletta Frera”.

La banda allieterà anche la vigilia

I musicanti del Corpo Musicale Città di Tradate allieteranno inoltre il pomeriggio della Vigilia di Natale suonando musiche della tradizione per le vie del centro cittadino. Non mancheranno gli intrattenimenti del Duc con trenino e carrozza per le vie della città.