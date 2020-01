Aperitivo con la storia: “Siddharta Gautama, la via del Buddha”. L’associazione culturale Storiae invita i cittadini, domenica 12 gennaio, alle 18.30 in Villa Rusconi a Rescaldina, a un viaggio alla scoperta di questo personaggio.

“Con la dottoressa Granese – spiega l’associazione Storiae – partiremo per un viaggio alla scoperta di uno dei personaggi storici e spirituali tra i più grandi in assoluto, un personaggio che, con la sua storia e i suoi insegnamenti, a distanza di oltre venticinque secoli è ancora in grado di indicare la via a centinaia di milioni di persone”.

