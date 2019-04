Aprile a Morimondo: Festa del latte e…

Aprile a Morimondo: calendario fitto di iniziative in Abbazia e in centro. I laboratori medievali, il museo Comolli, la Festa del Latte e molto altro.

Aprile ricco di eventi a Morimondo. Domenica 7 aprile dalle 15 alle 19 si terrà il quarto incontro del corso di affresco e giovedì 11 aprile dalle 21 alle 23 si proseguirà con il quinto incontro. Sabato 13 aprile dalle 14.30 alle 17 appuntamento con “Gotico… che passione”, un laboratorio di approccio alla scrittura gotica. Domenica 14 aprile dalle 15 alle 17.30 si terrà l’evento “Il sentiero delle erbe”, passeggiata in compagnia del presidente del Gruppo Botanico milanese Alberto Sessi alla ricerca e riconoscimento delle piante alimurgiche.

Da sabato 20 aprile a sabato 8 giugno, presso Infopoint Morimondo situato all’arco di accesso alla piazza dell’Abbazia, “La Battaglia di Casorate in mostra”, “… fuit bellum maximum ad locum, qui dicitur Kasora”. Domenica 28 aprile, dalle 15 alle 17.30, ci sarà l’apertura del Museo Comolli con visite guidate ogni mezzora e dimostrazione laboratorio di affresco.

Giovedì 25 aprile appuntamento con la tradizionale "Festa del latte" organizzata dalla Pro loco che prevede: mercatini enogastronomici e dell'hobbismo; (alle 11.30) laboratorio per la fabbricazione del gelato riservato ai bambini; (dalle 12) la possibilità di mangiare nello stand della Pro loco o nello stand dell'Anffas, dove ci saranno gli alpini di Gazzo veronese che prepareranno "il Risotto alla Pilota", specialità mantovana, il cui ricavato andrà tutto ad Anffas per il progetto "Dopo di Noi con noi". Nel pomeriggio camminate in cascina, laboratori per la fabbricazione dei formaggi per bambini e alle 16.30 circa il mastro casaro terrà un laboratorio sulla produzione del formaggio.