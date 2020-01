Stasera, venerdì 24 gennaio, nuova serata sull’arresto cardiaco con l’associazione “Nel Cuore del Paese”.

Arresto cardiaco, incontro a Venegono

Infarto, soccorsi e Formula 1 saranno i temi principali dell’incontro che stasera si terrà nella Sala delle Associazioni di Venegono Inferiore in via Trieste. Ad organizzarla l’associazione “Nel cuore del Paese”, che da alcuni anni si occupa della diffusione e promozione delle pratiche salvavita tra la popolazione. Ospite, Mario Isola, Responsabile del settore Formula 1 e Car racing, che spiegherà le similitudini e le analogie fra i soccorsi e Formula 1. Sarà però anche l’occasione per fare il punto della situazione del “sistema emergenza” a Venegono Inferiore. L’appuntamento è alle ore 21, ingresso libero.

