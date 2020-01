Domenica 12 gennaio a Venegono Inferiore concerto dell’Ars Cantus per festeggiare il nuovo anno.

Inizio d’anno tra le note del coro e dell’orchestra dell’Ars Cantus a Venegono Inferiore. L’appuntamento è per domenica 12 gennaio alle 21 al Palazzetto dello Sport di via Damiano Chiesa. La serata, a ingresso libero, vedrà l’esecuzione di brani di musica classica, popolare e anche di storici brani pop e rock e sigle di grandi film.

Il concerto sarà composto da due diversi momenti.

PRIMA PARTE:

Felix Mendelssohn: Concerto per Violino e Orchestra in mi min. op.64 (Allegro appassionato – II. Andante – III. Allegretto / Allegro vivace Violino solista Andrea Bordonali)

INTERVALLO

SECONDA PARTE:

Wolfgang Amadeus Mozart: Oh, smania! Oh, furie! – Soprano e Orchestra (Aria di Elettra, dall’Opera Idomeneo, re di Creta, soprano solista Chiara Tenti)

Freddie Mercury: Bohemian Rhapsody – 5 Voci Soliste, Coro a 8 Voci e Orchestra, dal IV Album in studio A Night at the Opera

Hans Zimmer: Now we are free (Ora siamo liberi) – Contralto, 2 Sprani, Coro a 8 Voci e Orchestra, Contralto Solista Laura Tenti dal film Il Gladiatore