Artisti per Peppino Impastato: la premiazione a Milano

Artisti per Peppino Impastato: a Milano la premiazione del concorso letterario promosso dall’associazione La Piccola Orchestra di Rosate.

La seconda edizione del concorso nazionale netterario “Artisti” Per Peppino Impastato si è conclusa sabato 11 maggio al Centro Asteria di Milano. La cerimonia di premiazione organizzata dall’associazione di Rosate La Piccola Orchestra, ha avuto come protagonisti alcuni volti noti della spettacolo tra cui il giornalista e presentatore Michele Cucuzza, l’attore Carmelo Galati, la scrittrice Alessandra Sala, la cantautrice Cassandra Raffaele, la comica Maria Rossi e altri ancora.

La serata, presentata dalla bravissima Claudia Vigato, ha intrattenuto più di 250 autori, poeti, scrittori da tutt’Italia. Presenti anche alcune scolaresche di Roma, Palermo e Saronno a ritirare i premi. La cerimonia è stata patrocinata da Comune di Milano, Città Metropolitana e Regione Lombardia.

Soddisfatto il presidente dell'associazione e del concorso, Salvatore Lanno: "I partecipanti in questa seconda edizione sono quasi raddoppiati, il messaggio sulla legalità e la voglia di ribellarsi alle mafie sembra stia crescendo. La figura di Peppino Impastato "incoraggia" anche i giovani ad avere una consapevolezza del fenomeno. Come recitava la classe palermitana vincitrice: da adesso in poi, senza mai dimenticare, prima che sia troppo tardi, prima di abituarci alle loro facce, dobbiamo estirpare il male, come si estirpano le erbacce…".