“Aspettando Natale 2019”, ecco tutte le iniziative di festa promosse da Comune e associazioni a San Vittore Olona.

“Aspettando Natale 2019”, via alla festa

E’ un ricco calendario di eventi quelli che compone “Aspettando Natale 2019”, serie di iniziative promosse dall’assessorato alla Cultura (in mano al sindaco Daniela Rossi) insieme alle associazioni cittadine. Dopo il primo appuntamento dell’1 dicembre 2019 con “Note di Natale” con l’associazione “L’aereoplano”, il calendario continua: sabato 7 dicembre (alle 21 in sala polivalente) 26esimo “Concerto d’Inverno” con l’associazione culturale “La Zuppiera”; domenica 8 (dalle 9 alle 13 in piazza della chiesa parrocchiale) mercatino delle associazioni e iniziativa benefica “Un cucchiaio di solidarietà” e poi auguri agli ospiti della Casa Famiglia (alle 15); il 14 dicembre (alle 21 in chiesa parrocchiale) concerto del coro gospel “Followers of Christ” (a seguire brindisi augurale in municipio), il 15 dicembre (alle 16 in sala polivalente) “Armonie di Natale” con il Complesso bandistico sanvittorese che il 22, 23 e 24 (dalle 20.30 alle 22.30) sarà impegnato nella “Piva natalizia itinerante”.

E ancora: il 17 dicembre “Insieme per augurarci Buon Natale” (alle 20 in oratorio) con il Comitato accoglienza bambini di Chernobyl, poi “Aperimostra” (alle 18) col Circolo87, il 19 dicembre (alle 18 in oratorio) “Famiglie in festa-Le magie del Natale” con l’associazione “Una casa per Pollicino”, il 21 dicembre (alle 15 in oratorio) “Natale insieme” con il Centro giovanile calcio, il 22 dicembre toccherà a “Natale è qui” (alle 16 in oratorio) con la benedizione dei bambinelli.

Il 2020 si aprirà il 6 gennaio (alle 15 in sala polivalente) con la 28esima “Tombolata con la Befana” insieme a “La Zuppiera” e il 18 gennaio (alle 21 in via Alfieri) Falò di Sant’Antonio con il Gruppo alpini San Vittore Olona.



TORNA ALL’HOMEPAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE