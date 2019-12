Tre spettacoli, dal balletto alle fiabe, protagonisti del fine settimana.

Aspettando Natale col Gospel

Si comincia giovedì 12 dicembre, alle 21, con il Gospel. Sul palco gli Spirit Of New Orleans Gospel Choir che presentano lo spettacolo When the Saints Go Marchin In. Gli Spirti of New Orleans sono “un’originale, numerosa e spettacolare formazione composta da alcuni tra i migliori musicisti provenienti dai gruppi gospel delle chiese battiste di New Orleans e della Louisiana”, spiegano da teatro. “Il loro è un concerto di grande impatto e notevole caratura artistica; l’esuberanza, il calore e la tradizione musicale della Louisiana esploderanno nel loro fantastico show. I biglietti sono esauriti da tempo”, aggiungono.

In scena il balletto russo

Venerdì 13 dicembre “ci spostiamo dagli Stati Uniti alla Russia con il Balletto Accademico Statale Russo che porta sul palco Russian Dances”. La compagnia di balletto vanta “una lunga storia di oltre 50 anni con tournée in tutto il mondo che hanno riscosso grandissimo successo”. La musica è eseguita dal vivo con strumenti popolari dalla ensemble del balletto. Uno spettacolo “capace di catturare il cuore e l’anima dello spettatore, ricco di emozione, meraviglia e magia”, promettono. Il repertorio proposto è quello originale tipicamente russo, da notare la grande ricchezza dei costumi, tutte creazioni artigianali con oltre 45 metri di ricami.

Si chiude con uno spettacolo per le famiglie

“Concludiamo il trittico pre-natalizio con lo spettacolo dedicato ai bambini e alle loro famiglie”. Il grande libro delle fiabe si apre e le sue pagine scorrono su uno spettacolo sospeso tra meraviglia e incanto. “La bottega dei giocattoli”, una storia delicatissima che riempirà di magia il Teatro Giuditta Pasta, domenica 15 dicembre, dalle 16. “Un racconto di giocattoli provvisti di voce e anima, di notti incantate in cui ad un giovane commesso è permesso di varcare le soglie dell’impossibile e farsi paladino di un universo minacciato da un oscuro padrone senza volto da sconfiggere”, anticipano dal teatro di via Primo maggio. E dopo lo spettacolo, come di consueto, merenda per tutti. Per informazioni e prenotazioni: biglietteria tel. 02 96702127; WhatsApp: 333 5676085; info@teatrogiudittapasta.it –

www.teatrogiudittapasta.it.