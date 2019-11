Riparte AssaggiAMO IL TEATRO, la rassegna per bambini tanto attesa dai nostri piccoli spettatori e dalle loro famiglie. La rassegna, ideata e creata dal Centro di Produzione e Formazione Teatro dei Navigli e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Abbiategrasso – giunge quest’anno alla sua settima edizione.

Questa settimana primo appuntamento di AssaggiAmo il teatro

AssaggiAMO IL TEATRO prenderà il via il prossimo 26 Novembre con una speciale mattinata a scuola, AssaggiAMO IL TEATRO… a Scuola! Alle h. 9.30 e alle h. 11.00si terranno infatti due repliche c/o il Teatro San Luigi di Albairate (Piazza Don Bonati) dello spettacolo La Bella e la Bestia, un classico senza tempo portato in scena in un perfetto incontro di prosa per bambini e musical diretto da Luca Cairati.Le scuole che volessero aderire all’iniziativa possono contattare Teatro dei Navigli chiamando i numeri 348 0136683 / 324 6067434 oppure scrivendo a info@teatrodeinavigli.com.

Spettacolo per bambini con uno scopo benefico

La rassegna proseguirà con un secondo speciale appuntamento, sabato 30 novembre alle h. 16.00 ad Abbiategrasso (Teatro al Corso, Corso San Pietro 62) con uno spettacolo di nuovo circo per bambini e famiglie, Balloon, la nuova irresistibile produzione del Collettivo Clown. Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange, ma non c’è più nulla da fare. Puoi continuare a guardarlo fino a vederlo scomparire nell’azzurro. Ma se questo palloncino fosse scappato dalla mano di due clown? Due aviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi, intraprendono un viaggio per inseguirlo. Questo viaggio li porterà a Balloonia dove si ritrovano i sogni sfuggiti di mano, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi. Riusciranno a ritrovarli e a riportarli a terra?

Un appuntamento speciale quello del 30 novembre, perché l’incasso della sarà devoluto in beneficienza all’Anffass di Abbiategrasso.