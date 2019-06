Appuntamento da non perdere sabato sera a Cornaredo.

Teatro La Filanda

Nell’ambito della rassegna “Assicurarsi ai sedili”, il Teatro “La Filanda” in piazza della Libertà 1 e l’associazione Youmani Onlus (http://www.youmani.org) presentano sabato 15 giugno alle 21 la commedia brillante “Con eterna riconoscenza”.

Con eterna riconoscenza

Scritta e diretta da Massimiliano Muià, la commedia verrà interpretata da Maurizio Cattaneo, Marco Marzella, Massimiliano Muià, Giuseppina Risorto e Lorella Sala. Tecnico luci e audio: Michele Celentano. Visual: Erika Fabiano. Direttore artistico: Chiara Bertazzoni.

Sinossi

“Una domanda molto banale dà inizio a equivoci e rivelazioni inaspettate che rendono indimenticabile una normale e consueta cena tra amici. Vincent, 40enne agente immobiliare, sta per diventare padre. Per festeggiare l’evento è invitato a cena dalla sorella Elisabeth (Babou) e da suo marito Pierre, suo migliore amico, entrambi insegnanti. Alla cena c’è anche Claude, musicista e amico d’infanzia di tutti. Anna, la moglie di Vincent, è come sempre in ritardo. Durante l’attesa Vincent fa una rivelazione: la coppia ha deciso di chiamare il nascituro Adolf. Un semplice nome dà il via ad accuse che coinvolgono e travolgono tutti i presenti”.

Ingresso a offerta libera

Informazioni e prenotazioni: info@youmani.org o 338-6898292. La Youmani è un’associazione nata nel 2016, composta da più di 50 soci. Un’associazione che ha come obiettivo la solidarietà sociale attraverso il teatro. Teatro come divertimento, strumento di comunicazione e benessere. Siamo attori, drammaturghi, registi, amanti del teatro.