Un bel viaggio in Russia costituisce un’esperienza indimenticabile: un vero e proprio percorso di vita in un Paese che esercita un fascino irresistibile, e che continua ad affascinare tantissime persone in tutto il mondo, Italia compresa.

Non tutti sanno, tuttavia, che progettare un viaggio in Russia richiede un’attenzione particolare, considerato che i costi sanitari nel Paese possono raggiungere prezzi anche molto elevati e che, dunque, la stipula preventiva di una polizza di assicurazione medica Russia non è solo caldamente consigliata, ma è una sorta di “obbligo” per chi vuole godersi una vacanza nella massima serenità.

Caratteristiche di una polizza di assicurazione medica Russia

Una copertura di assistenza sanitaria operante in Russia permetterà al viaggiatore di poter effettuare il proprio percorso e la propria esperienza in misura più serena, avendo al proprio fianco un vero e proprio partner sanitario.

La principale opzione contrattuale è infatti rappresentata dal pagamento diretto delle spese mediche, ospedaliere e chirurgiche: considerato che tali prestazioni in Russia possono costare davvero tanti soldi, superando le migliaia di euro anche per interventi e assistenze marginali, ne deriva che munirsi di una simile copertura assicurativa permette di affrontare con maggiore tutela ogni esperienza e ogni spostamento.

Tuttavia, è errato pensare che la copertura di assicurazione medica in Russia sia limitata esclusivamente a questi elementi, per quanto importanti.

Disporre di una polizza appartenente a questa categoria permetterà infatti, ad esempio, di poter avere una consulenza medica telefonica in italiano, con traduzione della cartella clinica e un interprete a propria disposizione per via telefonica. Una bella comodità, considerato che padroneggiare la lingua russa non è certo facile, e che non lo è certamente per quanto concerne i termini medici e più tecnici. Con la copertura assicurativa si potrà invece contattare in qualsiasi momento un interprete e, così facendo, disporre di un valido supporto in ogni evenienza.

Tra le altre coperture che ci piace sottolineare, e che vi invitiamo a pretendere dalla vostra compagnia assicurativa, ci sono infine quelle legate al rientro sanitario in Italia e ancora all’assistenza e alle spese mediche in qualsiasi situazione, ivi compresa quella degli atti terroristici.

Rimane inteso che la disponibilità di una simile polizza non esclude certamente le altre, e che, dunque, il soggetto assicurato potrà estendere le proprie tutele anche all’indennizzo del furto del bagaglio, a un indennizzo nelle ipotesi di ritardo aereo, e ancora al rimborso spese per il prolungamento del soggiorno, alla protezione per il proprio smartphone, tablet o fotocamera, o ulteriormente la copertura di responsabilità civile, ovvero il risarcimento in caso di danni involontariamente provocati a terze persone o cose.

Insomma, una polizza assicurativa completa e personalizzabile, per un viaggio ancora più sereno e… conveniente: un rapido preventivo presso le migliori compagnie del settore vi farà infatti render conto di quanto possa essere economico ricorrere all’assicurazione medica per la Russia e, soprattutto, quanto possano essere ampi i suoi vantaggi in relazione al premio da corrispondere prima della partenza verso una delle migliori destinazioni del mondo!