Associazioni in piazza e viaggio nel tempo

La città del primo Dopoguerra torna in vita per la ventiduesima edizione dell’iniziativa Associazioni in Piazza a Saronno. Nonostante il maltempo, i sodalizi che durante l’anno animano la vita cittadina non hanno mancato l’appuntamento e saranno presenti fino a sera. Tema, appunto, la Saronno di cent’anni fa: “Nel 1919 iniziava una nuova epoca – ha spiegato l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino – Per mesi abbiamo fatto ricerche storiche trovando diverse notizie nell’archivio parrocchiale che raccontano di come è ripresa la vita dopo la guerra”.

80 associazioni

In piazza saranno presenti oltre 80 associazioni e realtà cittadine, tra cui la nostra redazione de La Settimana di Saronno, che faranno conoscere le proprie attività e proporranno iniziative per i presenti. E nel pomeriggio, alle 14.30, arriverà anche arriverà anche il treno storico con la locomotiva a vapore e figuranti in abiti d’epoca. Alle 11 e fino a sera saranno presenti in piazza anche i quadri rievocativi viventi e alla Giovanni d’Arco sarà visitabile la mostra “Mangiare in trincea e l’ospedale da campo”; alle 15, corteo dei figuranti e alle 16 saluto delle autorità, seguito alle 16.30 dal gran ballo dei figuranti. Alle 18, premiazione del concorso “Cronache saronnesi 1919”.

