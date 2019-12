Associazioni unite a Mozzate: i sodalizi hanno unito le forze per regalare ai cittadini un Natale ancora più speciale.

Associazioni unite a Mozzate per una grande festa

«La magia del Natale» è il titolo della festa organizzata da tutte le associazioni cittadine in collaborazione con il Comune. L’associazione «Giovani in Centro», il «Piedibus», gli Alpini, il Comitato Genitori, «Amici per il Centrafrica», l’Inter Club, l’associazione «Albero Fiorito», l’Associazione Palio con i suoi quattro rioni, i «Ballerini per Caso» e «Swan Dance School» hanno infatti organizzato per oggi, domenica 22 dicembre, un evento unico e indimenticabile.

Il programma del pomeriggio

Il primo appuntamento è alle 14 con l’apertura del villaggio di Natale, a cui seguiranno gli spettacoli di danza della scuola «Swan Dance» e dei «Ballerini per Caso», senza tralasciare un siparietto di magia. Alle 16.30 arriverà la slitta di Babbo Natale, con cui i bimbi potranno scattare una foto ricordo, e il pomeriggio proseguirà con il concerto emozionante dei «Gospe Confusion Vocal Ensemble», l’asta benefica di quadri e la sottoscrizione a premi. A riscaldare la giornata di festeggiamenti ci penseranno poi gli stand delle varie associazioni promotrici che proporranno specialità gastronomiche, laboratori e attività benefiche.

