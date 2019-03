In occasione della settimana nazionale, l’associazione Monelli Felici organizza un pranzo di raccolta fondi sabato 30 marzo.

Autismo, pranzo con raccolta fondi a Vermezzo con Zelo

Autismo: in occasione della settimana nazionale, l’associazione di Vermezzo con Zelo Monelli Felici organizza un pranzo di raccolta fondi. Durante l’evento saranno esposte le opere artistiche dei ragazzi assieme ai loro racconti. L’iniziativa si svolgerà sabato 30 marzo alle 13 nella sede di via Corridoni 59, Vermezzo, al Parco Fontana, nell’ambito del progetto “In mMezo”, in collaborazione con Cooperativa Cascina Bianca, specializzata nello spettro dell’autismo e delle disabilità lievi. Il contributo di partecipazione è di 20 euro. Per prenotare (entro il 27 marzo): 333-86.80.321 oppure 371-39.504.59. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE