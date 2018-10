Avis InCanto: si sono tenute sabato pomeriggio, all’auditorium di Turate, le selezioni per la terza edizione del concorso canoro benefico organizzato dall’associazione Avis, che si terrà sabato 20 ottobre alle 20.30.

Avis InCanto 3: molto dure le selezioni

Più di 30 artisti hanno chiesto di partecipare al concorso canoro benefico organizzato dall’Avis di Turate. Alle selezioni di sabato pomeriggio si sono però presentanti in 29 e i quattro professionisti del canto e della musica incaricati dall’associazione hanno scelto i migliori 14. A svolgere il difficile ruolo, considerando il livello artistico molto alto, sono stati Bianca Marina Di Luca Cardillo, direttrice del coro turatese “Su Ali d’Aquila” e già giurata di Avis InCanto, Andrea Balossi, cantante della band “Rajas” e già giurato, Stefano Marchetti, in arte Andrea Devis, insegnante di canto e artista, e Monica Premoli, cantante e musicista. Il presidente Avis Giusy Cozzi li ha ringraziati per la disponibilità, ricordando a tutti gli aspiranti concorrenti lo scopo dello spettacolo, finalizzato a raccogliere fondi per un defibrillatore da installare nella scuola primaria di Turate. Davide Bellombra e Paolo Mason hanno presentato i vari artisti, mettendoli a loro agio prima dell’esibizione.

Avis InCanto 3: i concorrenti

Per la categoria “Nuove Promesse” (fino ai 14 anni) sono stati scelti: Greisi Halili, 12 anni (No Roots di Alice Merton); Francesca Curci, 11 anni, (L’anima vola di Elisa); Cecilia Moltrasio, 14 anni, (Meraviglioso amore mio di Arisa); Greta Bernasconi, 14 anni, (Quando una stella muore di Giorgia). Per la categoria “Artisti di oggi” sono invece stati scelti Claudia Gerace, 17 anni, (Stay di Rihanna); Serena Halili, 15 anni, (Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco); Riccardo Ciminaghi, 20 anni, (Move You di Kelly Clarkson); Martina Sciarretta, 16 anni, (Stronger than me di Amy Winehouse); Greta Marazzi, 15 anni, (People help the people di Birdy); Beatrice Belli, 19 anni, (La voce del silenzio di Mina); Michela Locorotondo, 20 anni, (Ho messo via di Elisa); Lavinia Lepori, 20 anni, (Dancing on my own di Calum Scott); Benedetta Borroni, 15 anni, (Supermarket flowers di Ed Sheeran); Alessandra Interra, 41 anni, (Sola di Nina Zilli).

TORNA ALLA HOME E LEGGI ALTRE NOTIZIE