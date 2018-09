Con l’Avis Magenta tutti in marcia di buon mattino per partecipare alla manifestazione podistica che si snoda nei territori del Parco del Ticino.

Avis Magenta in corsa tra i sapori

Chi in marcia, chi di corsa, chi spingendo il passeggino, chi tenendo al guinzaglio l’amico a quattro zampe. Tutti in marcia per la «Corsa dei sapori» a chilometro zero. La passeggiata nel Parco del Ticino per riscoprire e valorizzare gli ambienti e i prodotti del nostro territorio. In più di 800 hanno aderito all’invito di questa domenica mattina, con partenza dalla cascina Pietrasanta. Tante le famiglie e i bambini. Un’occasione questa anche per avvicinarsi all’Avis che quest’anno rinnova l’appello a diventare donatore. A partecipare sono stati anche il sindaco Chiara Calati e l’assessore Luca Aloi. A causa del terreno reso scivoloso dalla pioggia di ieri, si è oltretutto verificato qualche caso di marciatori caduti a terra durante il percorso, ma senza gravi conseguenze. A garantire la sicurezza i sanitari della Croce Bianca di Magenta delegazione Mesero, i volontari della Protezione civile con tanto di postazione radio e i volontari dell’Auser Magenta. Su tutto il tracciato sono stati presenti gli avisini.

Torna all’home page di Settegiorni per le altre notizie