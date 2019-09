Avis Turate: si prospetta una cerimonia davvero speciale.

Avis Turate: grande festa per il 40esimo anniversario

Domani mattina, domenica 29 settembre, l’Avis Turate festeggerà il suo 40esimo anniversario. L’appuntamento per il consiglio direttivo è alle 9 al cimitero dove verrà reso omaggio alla lapide dedicata ai donatori e volontari defunti. Alle 10 ci si troverà invece nel cortile del palazzo municipale per la partenza del corteo verso la chiesa parrocchiale, alla presenza dei labari delle Avis del territorio che hanno accettato l’invito, dei consiglieri, dei collaboratori dell’associazione e di tutti i donatori. Non mancherà poi l’accompagnamento musicale della banda Santa Cecilia sia prima sia al termine della santa messa, celebrata dal parroco don Maurilio Frigerio, e dedicata a tutti i donatori di sangue, a cui verrà rivolta anche una preghiera durante la cerimonia liturgica.

Le premiazioni e il rinfresco

I festeggiamenti continueranno poi in sala consigliare con il discorso e i ringraziamenti del presidente Giusy Cozzi e gli speciali riconoscimenti che verranno consegnati a tutti i donatori e in particolare a coloro che si sono distinti per assiduità e partecipazione nel corso degli anni. Parteciperà all’evento anche l’Amministrazione comunale, che ha patrocinato l’evento. A concludere in bellezza la giornata di grandi festeggiamenti ci penserà un rinfresco offerto dall’associazione all’interno del salone del centro anziani.

TORNA ALLA HOME E LEGGI ALTRE NOTIZIE