Babbi Natale pronti a gareggiare domenica nella tredicesima edizione della Babbo Natale Running organizzata dall’Avis di Tradate.

Babbo Natale Running, una corsa per tutti

Appuntamento domenica mattina in piazza Mazzini per le ultime iscrizioni alla tradizionale corsa per le vie di Tradate in tema natalizio. Alle 9.30 partenza del minigiro di 800 metri risrervato ai bambini fino ai 10 anni, alle 9.45 partenza della 2km per gli under 14 e alle 10 il via per i partecipanti alla 5km.

Un caldo regalo con La Settimana

Per il primo anno ad accompagnare la gara e le centinaia di partecipanti presenti ci sarà anche la Settimana di Saronno. Non solo con il servizio completo di foto sul numero in edicola da venerdì 14 dicembre ma anche durante la corsa con un caldo scaldacollo in regalo agli iscritti offerto dallo SStudio Odontoiatrico del dottor Cesare Paris di via Sabotino.

Info e iscrizioni

Diverse le possibilità per iscriversi. Nei giorni precedenti la gara, lo si potrà fare direttamente all’Ufficio Sport del Comune di Tradate o telefonando ai numeri 0331-826821 e 0331-826822. Il giorno della gara sarà invece possibile iscriversi dalle 7.30 alle 9.20 in sala consiliare.

Per i gruppi, iscrizioni possibili nelle modalità indicate fino alle 12.30 del 7 dicembre.

Il costo di iscrizione è di 2 euro per gli under 14, 3 euro per gli over 14, 5 euro con compreso il cappellino e 8 per avere anche il costume completo da Babbo Natale.

Premi

Al termine della corsa le premiazioni. Saranno premiati i primi 10 ragazzi e le prime 10 ragazze del minigiro e della 2km. Per la gara da 5km saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne arrivati al traguardo col costume completo e i primi assoluti tra gli uomini e tra le donne senza costume completo; inoltre, premio al vestito più bello. Per quanto riguarda i gruppi, premi ai primi 5 con almeno 20 iscritti, ai primi tre tradatesi e alla scuola con più alunni partecipanti. Al primo gruppo sarà inoltre consegnato il Trofeo Avis alla memoria di Stefano Pieri.

LEGGI ANCHE: Babbo Natale Running in 800 di corsa a Tradate FOTO