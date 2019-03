Babbo più bello d’Italia: è in corso all’Auchan di Rescaldina la finale nazionale del concorso di bellezza e simpatia riservato ai papà.

Babbo più bello d’Italia all’Auchan di Rescaldina

Ha preso il via alle 17 di domenica 17 marzo 2019, nell’area eventi dell’Auchan di Rescaldina, la finale nazionale del concorso di bellezza e simpatia “Il Babbo più bello d’Italia”.

Al concorso, giunto quest’anno alla 25ª edizione, partecipano papà dai 25 ai 45 anni, dai 46 ai 55 anni per la fascia «Gold» e dai 56 anni a salire per la fascia «Evergreen», provenienti da tutta Italia (unico requisito per partecipare è quello di essere papà, le iscrizioni sono gratuite).

Due le prove da sostenere per aggiudicarsi il titolo

Sono due le prove che tutti i papà dovranno sostenere per potersi aggiudicare il titolo: una sfilata in passerella, con abito elegante; e una prova di abilità a propria scelta (nella quale è possibile coinvolgere la moglie e/o i figli), cimentandosi così come cantante o ballerino o esperto di cucina o poeta o artista o sportivo.

A presentare Luisa Procopio, Miss Mamma italiana Dolcezza 2018

L’evento è presentato dal patron del concorso Paolo Teti, affiancato da Luisa Procopio, Miss Mamma italiana Dolcezza 2018. Madrine di serata sono le vincitrici, di quest’anno e degli anni scorsi, di fascia nazionale di Miss Mamma italiana, capitanate da Natasha Fato, Miss Mamma italiana 2018.

