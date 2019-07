Baccini in concerto a Pero: grande successo di pubblico nella serata di ieri, sabato 20 luglio.

Baccini in concerto: bagno di folla al centro Greppi

Grande successo di pubblico a Pero, nella serata di sabato 20 luglio, per il concerto di Francesco Baccini. Il popolare cantautore genovese ha intrattenuto il pubblico con diverse canzoni del suo repertorio e ha chiuso all’insegna della musica cantautorale e della qualità la festa cittadina inaugurata tre settimane fa. Numerosi gli spettatori, di Pero e dei Comuni limitrofi, accorsi al Centro Greppi di via Mario Greppi 11 per ascoltarlo. Tra questi anche il primo cittadino Maria Rosa Belotti, che ha anche posato per una foto ricordo con il popolare cantautore genovese.

