Bambini di Chernobyl, uno spettacolo per aiutarli

Tutto pronto per lo spettacolo teatrale che sarà messo in scena questa sera, sabato 27 aprile 2019, alle 21, all’auditorium comunale di via Boccaccio. Sul palco la compagnia teatrale “Ridi per caso” che presenterà lo spettacolo comico “Vota Arturo” a favore del Comitato accoglienza bambini di Chernobyl.

La serata è a ingresso libero e le offerte saranno donate al comitato che, ogni estate, accoglie bimbi e ragazzi provenienti dalla zone ancora oggi contaminate dal disastro nucleare del 1986: un periodo di “vacanza terapeutica”, quello che effettuano in Italia, che dà al loro organismo la possibilità di smaltire il 50% delle sostanze tossiche presenti nel loro organismo.

“In particolare – spiegano dal comitato – in questa serata si raccoglieranno contributi per il pagamento dei voli dei 18 bambini e ragazzi ucraini che, con la loro accompagnatrice saranno ospitati nelle famiglie dell’Associazione da martedì 18 a mercoledì 24 luglio 2019 per un periodo di risanamento sanitario”.



