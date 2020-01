Bambini diventano pizzaioli all’oratorio di San Vittore Olona: successo per il nuovo appuntamento con “0-6” promosso dal diacono Stefano Pozzati affiancato da un gruppo di mamme.

Bambini diventano pizzaioli all’oratorio

Hanno imparato a tagliare la mozzarella, poi i wurstel. A usare l’olio e spalmarlo, insieme al pomodoro, sulla pasta della pizza. Poi tutto in forno grazie all’aiuto di un affiatato gruppo di mamme. E, poco dopo, la pizza (buonissima) è stata servita.

Un bel pomeriggio quello che si è vissuto domenica 12 gennaio 2020 all’oratorio di San Vittore Olona. In scena un nuovo appuntamento dell’iniziativa “0-6” ossia dedicata ai bimbi da 0 a 6 anni e loro genitori promosso dal diacono Stefano Pozzati. Incontri nei quali l’obiettivo è l’accoglienza dei piccoli, per iniziare a fare i loro primi passi del percorso cristiano. Mentre i piccoli erano impegnati nel preparare la pizza col gruppo delle mamme, il diacono ha dialogato coi genitori.

Le foto:

TORNA ALL’HOMEPAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE